Jangan Sampai Boncos! Cara Menyusun Budget Sekolah Anak di Tahun Ajaran Baru

Jangan Sampai Boncos! Cara Menyusun Budget Sekolah Anak di Tahun Ajaran Baru (Foto: Freepik)

JAKARTA – Awal tahun ajaran baru identik dengan meningkatnya pengeluaran keluarga. Mulai dari pembayaran uang sekolah, pembelian seragam, buku pelajaran, hingga perlengkapan belajar, seluruh kebutuhan tersebut dapat menguras anggaran jika tidak dipersiapkan sejak awal.

Agar kondisi keuangan tetap sehat, orang tua perlu menyusun perencanaan anggaran secara matang. Dengan strategi yang tepat, seluruh kebutuhan sekolah dapat dipenuhi tanpa harus mengganggu tabungan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola biaya pendidikan anak.

1. Hitung Seluruh Kebutuhan Sekolah

Langkah pertama adalah membuat daftar seluruh pengeluaran yang akan muncul selama awal tahun ajaran. Masukkan biaya seperti uang pangkal, daftar ulang, SPP, buku pelajaran, seragam, sepatu, tas, hingga perlengkapan alat tulis.

Dengan mengetahui total kebutuhan sejak awal, orang tua dapat menentukan besaran dana yang harus disiapkan dan menghindari pengeluaran di luar rencana.

2. Dahulukan Pengeluaran yang Wajib