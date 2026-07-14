Skin Tint vs Foundation, Apa Bedanya?

MEMILIH produk makeup untuk meratakan warna kulit tidak selalu mudah. Di tengah banyaknya pilihan, skin tint dan foundation menjadi dua produk yang paling sering dibandingkan.

Keduanya sama-sama membuat wajah tampak lebih halus dan merata. Namun, skin tint dan foundation memiliki fungsi, hasil akhir, serta tingkat coverage yang berbeda.

Lantas, mana yang lebih cocok untuk digunakan sehari-hari? Berikut perbedaan skin tint dan foundation beserta kelebihan masing-masing.

1. Apa Itu Skin Tint?

Dilansir dari Live Tinted, skin tint adalah produk complexion dengan tekstur ringan yang memberikan coverage tipis hingga ringan. Produk ini dirancang untuk menyamarkan kemerahan atau warna kulit yang tidak merata tanpa menutupi tekstur alami wajah.

Hasil akhirnya cenderung dewy atau glowing sehingga kulit terlihat segar dan sehat. Sebab, formulanya ringan, skin tint sering disebut sebagai perpaduan antara makeup dan skincare.

Banyak skin tint yang juga diperkaya kandungan seperti hyaluronic acid, niacinamide, hingga SPF. Alhasil, skin tint dapat membantu melembapkan sekaligus melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

2. Apa Itu Foundation?

Lalu, apa itu foundation? Foundation merupakan produk makeup yang berfungsi menciptakan tampilan kulit yang lebih sempurna dengan tingkat coverage yang lebih tinggi.

Produk ini mampu menyamarkan noda hitam, bekas jerawat, kemerahan, hingga warna kulit yang tidak merata. Foundation tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari cair, krim, hingga bedak, dengan pilihan hasil akhir matte, satin, maupun radiant.

Karena kandungan pigmennya lebih banyak, foundation dapat diaplikasikan secara bertahap. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan coverage sedang hingga penuh sesuai kebutuhan.

3. Perbedaan Skin Tint dan Foundation

1. Tingkat Coverage

Perbedaan paling mencolok terletak pada kemampuan menutupi ketidaksempurnaan kulit. Skin tint memberikan coverage ringan sehingga freckles, tekstur kulit, dan pori-pori masih tetap terlihat alami.

Sementara itu, foundation mampu memberikan coverage sedang hingga penuh. Hal ini diperlukan untuk menyamarkan noda dan bekas jerawat secara maksimal.

2. Hasil Akhir

Skin tint umumnya menghasilkan tampilan wajah yang lembap, segar, dan bercahaya. Sementara itu, foundation menawarkan lebih banyak pilihan hasil akhir, mulai dari matte untuk kulit berminyak hingga glowing untuk tampilan yang lebih bercahaya.

3. Tekstur

Skin tint memiliki tekstur yang sangat ringan dan mudah menyatu dengan kulit, bahkan terasa seperti menggunakan pelembap. Sebaliknya, foundation cenderung lebih kental karena mengandung pigmen yang lebih tinggi.

4. Ketahanan

Skin tint cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari dengan daya tahan sekitar beberapa jam. Foundation, terutama yang berformula long-lasting, mampu bertahan lebih lama sehingga cocok digunakan saat menghadiri acara penting atau beraktivitas seharian.