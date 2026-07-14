Cerita Menegangkan Medina Dina, Nyaris Terjebak Gelombang Panas Ekstrem di Italia

JAKARTA - Liburan musim panas Medina Dina ke Italia beberapa waktu lalu menyisakan cerita yang menegangkan. Pasalnya, saat ini wilayah Eropa tengah dihantam gelombang panas ekstrem.

Beruntung, Medina mengungkapkan bahwa dirinya dan rombongan berhasil pulang tepat sebelum kondisi cuaca mencapai puncaknya. Ia mengaku sangat memperhatikan prakiraan cuaca sebelum memutuskan terbang ke luar negeri.

"Kebetulan kemarin kita belum dapat heatwave (gelombang panas), jadi masih enak," kata Medina Dina saat ditemui di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan.

Meski demikian, Medina mengaku tetap merasakan suhu udara yang sangat menyengat saat berada di Italia. Ia pun merasa prihatin dengan banyaknya korban jiwa akibat cuaca ekstrem di Eropa.

"Turut prihatin juga buat semua korban kena heatwave kemarin. Untungnya kita, heatwave ada, terus kita udah sempat pulang. Karena itu aja kita udah panas banget kemarin," tuturnya.