Sendok Beku Ampuh Hilangkan Migrain, Ini Kata Dokter!

JAKARTA - Pernahkah kamu melihat orang yang sedang merasakan migrain (sakit kepala sebelah) namun malah menempelkan sendok beku di bagian belakang lehernya? Jika pernah, maka jangan heran karena ada penjelasan ilmiah dari hal tersebut.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, sensasi dingin dari sendok beku yang ditempelkan ke bagian belakang leher bisa mengecilkan pembuluh darah yang terhubung dengan rasa sakit di kepala.

“Katanya sendok beku bisa redain migren? Bisa sih, tapi ada yang sering lewat. Di videonya, sendok beku ditempelin di belakang leher buat ngecilin pembuluh darah yang bikin nyeri kepala,” kata dr. Cecep, dikutip Senin (13/7/2026).

Namun, di balik hal sederhana itu, ia mengingatkan agar masyarakat memperhatikan tiga hal utama terlebih dahulu. Pertama, rasa dingin tersebut bisa menurunkan nyeri migrain lewat sinyal saraf sakit yang melambat akibat sensasi dingin.

“Nah, dinginnya emang bisa bantu, ada jurnalnya. Tapi, ada tiga hal yang perlu kita tahu biar makin paham. Pertama, dingin ini ternyata nurunin nyeri dengan bikin hantaran sinyal di saraf jadi lebih lambat. Makanya sakitnya berasa mereda,” ucapnya.