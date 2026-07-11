Hernia Anak Harus Segera Ditangani, Picu Komplikasi Serius jika Diabaikan

JAKARTA - Benjolan di lipat paha atau kantong kemaluan yang muncul saat anak menangis atau aktif bergerak sering kali dianggap tidak berbahaya. Padahal kondisi ini bisa jadi adalah tanda hernia inguinalis.



Di mana kondisi tersebut berisiko menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Dokter Spesialis Bedah Anak Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Kozzy, Sp.BA, menjelaskan bahwa hernia inguinalis adalah kondisi ketika jaringan atau usus keluar melalui celah pada otot yang lemah.



Berbeda dengan hernia umbilikalis, hernia inguinalis biasanya tidak dapat menutup sendiri sehingga memerlukan pemeriksaan dokter.



“Hernia pada anak sering kali terlihat sebagai benjolan yang hilang-timbul. Walaupun anak tampak aktif, orang tua sebaiknya memeriksakan kondisi tersebut agar penyebabnya dapat dipastikan,” ujar dr. Kozzy.

Bahaya Hernia pada Anak



Menurutnya, bahaya utama hernia inguinalis adalah ketika jaringan atau usus yang keluar melalui celah hernia terjepit. Kondisi ini dapat menghambat aliran darah menuju jaringan tersebut dan berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan apabila tidak segera ditangani.



Jika sudah terjadi penjepitan, anak dapat mengalami nyeri hebat yang disertai muntah, perut kembung, hingga kondisi yang membutuhkan tindakan operasi segera.