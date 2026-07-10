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Viral! Bocah Terjebak di Tabung Mesin Cuci Sampai Telepon Damkar, Netizen Malah Ngakak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |06:09 WIB
Viral! Bocah Terjebak di Tabung Mesin Cuci Sampai Telepon Damkar, Netizen Malah Ngakak
Viral! Bocah Terjebak di Tabung Mesin Cuci Sampai Telepon Damkar, Netizen Malah Ngakak (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Aksi seorang balita yang terjebak di dalam tabung pengering mesin cuci menjadi viral di media sosial. Peristiwa tersebut bahkan membuat keluarga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar) untuk mengevakuasi sang bocah. Momen penyelamatannya pun sukses mengundang gelak tawa warganet.

Mengutip unggahan akun Instagram @inung.nugrohoo, petugas Damkar Kota Magelang mengevakuasi balita berusia tiga tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci di kawasan Karanggading, Magelang Selatan.

Insiden itu terjadi ketika sang balita bermain di sekitar mesin cuci di rumahnya. Tanpa disadari orang tuanya, ia memanjat mesin tersebut lalu masuk ke bagian tabung pengering yang berukuran sempit.

Kronologi

Peristiwa berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Setelah seluruh tubuhnya masuk ke dalam tabung, balita itu tidak mampu keluar karena posisi tubuhnya terjepit dengan kedua kaki tertekuk. Tangisannya membuat keluarga panik dan segera berupaya memberikan pertolongan.

Orang tua bersama warga sekitar sempat mencoba membongkar sebagian mesin cuci agar korban bisa dikeluarkan. Namun, usaha yang dilakukan hampir selama satu jam itu belum membuahkan hasil karena dikhawatirkan justru membahayakan kondisi anak.

Akhirnya, keluarga menghubungi petugas Damkar Kota Magelang. Setelah tiba di lokasi, tim penyelamat melakukan pembongkaran secara hati-hati untuk memperlebar celah tabung. Sekitar 15 menit kemudian, balita tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat.

Beruntung, korban tidak mengalami luka serius meski sempat syok setelah cukup lama terjebak di ruang sempit.

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Topik Artikel :
anak Tim Damkar Damkar Viral
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