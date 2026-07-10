Deretan Destinasi Wisata Dieng yang Kekinian dan Instagramable

JAKARTA - Baru-baru ini, media sosial diramaikan oleh kabar suhu di Dataran Tinggi Dieng yang anjlok hingga menyentuh angka minus 6 derajat Celsius. Fenomena alam yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan embun upas atau embun es ini, sukses menyulap Dieng menjadi hamparan putih yang menawan. Bayangkan, dedaunan, rumput, hingga atap rumah penduduk mendadak diselimuti kristal es layaknya sedang musim dingin di Eropa!

Suhu ekstrem yang membekukan ini justru tak menyurutkan niat para pelancong. Sebaliknya, sensasi merasakan "musim dingin" di tengah negara tropis menjadi magnet kuat yang membuat banyak orang langsung mengemas jaket tebal mereka dan berangkat ke Jawa Tengah.

Nah, jika kamu juga berencana mengunjungi "Negeri di Atas Awan" ini dalam waktu dekat, pastikan kamu tidak hanya siap menahan hawa dingin. Kamu juga wajib memperbarui daftar perjalananmu karena Dieng kini punya banyak wajah baru.

Berikut adalah rekomendasi tempat wisata kekinian di Dieng yang wajib kamu kunjungi untuk mempercantik umpan media sosialmu!

1. Maha Sky Batu Angkruk

Jika kamu mencari tempat melihat matahari terbit (sunrise) tanpa harus mendaki terlalu jauh, Maha Sky Batu Angkruk adalah jawabannya. Destinasi ini sangat populer karena memiliki jembatan kaca yang menghadap langsung ke hamparan awan dan pegunungan.