5 Rekomendasi Curug di Bogor, Healing Tipis-tipis dari Padatnya Rutinitas

JAKARTA - Sudah ada rencana untuk akhir pekan ini? Kalau belum, kamu bisa mempertimbangkan liburan singkat yang satu ini: menjelajah curug. Tak jauh dari Jakarta, kamu bisa healing sejenak dari rutinitas pekerjaan.

Berikut 5 rekomendasi curug atau air terjun di Bogor yang menawarkan pemandangan indah dan suasana alam yang menyegarkan.

Rekomendasi Curug atau Air Terjun di Bogor

1. Curug Cigamea

Curug ini merupakan salah satu yang paling populer karena akses jalannya yang terbilang mudah dan ramah untuk pemula dari area parkir. Di sini terdapat dua air terjun dengan karakteristik yang berbeda dalam satu kawasan.

Lokasinya berada di Kawasan Gunung Salak Endah (GSE), Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Harga tiket masuknya enggak akan menguras dompet, cuma Rp10.000 – Rp15.000 per orang dan belum termasuk tiket gerbang utama kawasan Gunung Salak.

2. Curug Leuwi Hejo

Terkenal dengan airnya yang jernih berwarna biru kehijauan dan kolam alami yang dikelilingi tebing batu. Di kawasan ini, kamu juga bisa menjangkau beberapa leuwi (kolam sedalam dada) lainnya seperti Leuwi Lieuk dan Leuwi Cepet jika kuat berjalan trekking sedikit lebih jauh.