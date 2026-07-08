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HOME WOMEN FOOD

Bolehkah Minum Susu saat Perut Kosong di Pagi Hari?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |08:06 WIB
Bolehkah Minum Susu saat Perut Kosong di Pagi Hari?
Minum susu. (Foto: Freepik)
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SEGELAS susu di pagi hari sering dianggap sebagai cara praktis untuk memulai hari. Minuman ini kaya akan protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

Namun, muncul pertanyaan yang cukup sering dibahas. Apakah minum susu saat perut kosong baik untuk kesehatan?

Minum Susu

1. Bolehkah Minum Susu saat Perut Kosong di Pagi Hari?

Dilansir dari The Wellness Corner, ternyata minum susu saat perut kosong ini bisa baik ataupun tidak. Pasalnya, kondisi yang dihadapi akan tidak sama untuk setiap orang.

Bagi sebagian orang, minum susu saat perut kosong tidak menimbulkan masalah. Namun, bagi yang memiliki lambung sensitif atau intoleransi laktosa, kebiasaan ini justru dapat memicu rasa tidak nyaman, seperti perut kembung, mual, atau naiknya asam lambung.

Susu memang dapat memberikan sensasi nyaman sesaat karena membantu menetralkan asam lambung. Namun, efek ini biasanya hanya berlangsung sementara.

Setelah mulai dicerna, protein dan lemak dalam susu akan merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam untuk membantu proses pencernaan. Pada sebagian orang, kondisi ini dapat memicu rebound acid, yaitu peningkatan produksi asam lambung setelah efek penetralan awal menghilang.

Akibatnya, beberapa orang dapat mengalami rasa panas di ulu hati, perut kembung, sendawa berlebihan, mual ringan, hingga sensasi penuh di perut. Risiko ini lebih besar pada orang yang memiliki penyakit asam lambung (GERD) atau gangguan pencernaan lainnya.

 

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