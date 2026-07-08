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HOME WOMEN FASHION

Rental Fashion, Benarkah Jadi Cara Tepat Kurangi Kebiasaan Beli Baju Baru?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |09:05 WIB
Rental Fashion, Benarkah Jadi Cara Tepat Kurangi Kebiasaan Beli Baju Baru?
Rental fashion atau penyewaan pakaian semakin diminati. (Foto: Freepik)
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DI tengah tren frugal living dan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan, rental fashion atau penyewaan pakaian semakin diminati. Layanan ini menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin tampil modis tanpa harus terus-menerus membeli pakaian baru.

Tak hanya dinilai lebih ramah di kantong, rental fashion juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi konsumsi berlebihan (overconsumption) yang selama ini menjadi penyumbang limbah industri fashion. Lantas, apakah rental fashion benar-benar bisa menjadi solusi untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendukung gaya hidup berkelanjutan?

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1. Apa Itu Rental Fashion?

Rental fashion adalah layanan penyewaan pakaian untuk jangka waktu tertentu. Konsumen dapat menyewa berbagai jenis busana, mulai dari gaun pesta, kebaya, jas, pakaian kerja, hingga busana dari merek premium, dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan membeli.

Setelah digunakan, pakaian dikembalikan kepada penyedia jasa untuk dibersihkan dan disewakan kembali kepada pelanggan lain. Konsep ini merupakan bagian dari circular fashion, yaitu model konsumsi yang bertujuan memperpanjang usia pakai sebuah produk sehingga mengurangi produksi pakaian baru.

2. Mengurangi Kebiasaan Beli Baju Baru

Salah satu manfaat utama rental fashion adalah membantu seseorang menahan keinginan membeli pakaian baru untuk setiap acara. Banyak orang membeli baju hanya untuk dipakai sekali, misalnya saat menghadiri pesta pernikahan, wisuda, atau acara kantor. Setelah itu, pakaian tersebut sering kali hanya tersimpan di lemari.

Dengan menyewa, kebutuhan tampil berbeda tetap terpenuhi tanpa harus menambah koleksi pakaian yang jarang digunakan. Selain menghemat ruang penyimpanan, cara ini juga dapat membantu mengurangi limbah tekstil yang terus meningkat akibat budaya fast fashion.

 

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