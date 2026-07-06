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Rahasia Harmonis Felicya Angelista dan Caesar Hito: Tetap Rutin Kencan meski Sudah Punya Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |09:05 WIB
Rahasia Harmonis Felicya Angelista dan Caesar Hito: Tetap Rutin Kencan meski Sudah Punya Anak
Felicya Angelista dan Caesar Hito. (Foto: Instagram/@felicyaangelista)
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RAHASIA Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito tetap harmonis terungkap. Ternyata, mereka tetap rutin kencan, meski sudah memiliki momongan.

Alhasil, Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito jadi salah satu pasangan yang jauh dari isu miring. Rupanya, keduanya memiliki rahasia tersendiri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga meski sudah berstatus sebagai orang tua.

Felicya Angelista

1. Rahasia Harmonis Felicya Angelista dan Caesar Hito

Felicya mengungkapkan bahwa ia dan sang suami selalu menjadwalkan waktu khusus untuk berkencan. Mereka biasanya habiskan waktu untuk jalan-jalan sehari semalam.

"Kita butuh pacaran walaupun sudah menikah. Jadi kalau jalan-jalan berdua itu colongan, paling cuma sehari semalam," ungkap Felicya Angelista di Senayan belum lama ini.

Biasanya, Felicya dan Ceasar Hito mencuri waktu di sela-sela kesibukan pekerjaan atau saat merayakan hari jadi pernikahan. Kegiatan yang dilakukan pun cukup sederhana.

"Nonton aja berdua, atau main Lego di rumah juga boleh," timpal Caesar Hito.

 

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