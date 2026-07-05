Pentingnya Peran Ayah saat Persiapan Tahun Ajaran Baru, Bukan Sekadar Antar Sekolah

Pentingnya Peran Ayah saat Persiapan Tahun Ajaran Baru, Bukan Sekadar Antar Sekolah (Foto: Freepik)

JAKARTA – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua biasanya disibukkan dengan berbagai persiapan sekolah anak, mulai dari membeli perlengkapan hingga mengantar di hari pertama masuk sekolah. Namun, peran ayah tidak seharusnya berhenti pada urusan tersebut. Kehadiran ayah secara emosional juga dinilai penting untuk membangun rasa percaya diri dan semangat anak dalam memulai tahun ajaran baru.

Peran ayah dalam mendampingi putra-putrinya menempuh pendidikan tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan finansial. Kehadiran ayah dalam berbagai momen penting, seperti menemani anak mengambil rapor atau memilih perlengkapan sekolah, juga memberikan dukungan psikologis yang berarti.

Menjelang tahun ajaran baru, anak-anak biasanya antusias menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah. Keterlibatan ayah dalam memilih perlengkapan sekolah menjadi salah satu bentuk dukungan emosional yang dapat membuat anak merasa lebih diperhatikan.

Peran Pengasuhan Ayah

Kehadiran ayah juga dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri anak saat memasuki jenjang pendidikan yang baru. Di sisi lain, momen tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak di tengah padatnya aktivitas sehari-hari.

Bagi banyak keluarga, berbelanja kebutuhan sekolah juga menjadi waktu yang tepat untuk mengajak anak menentukan pilihannya sendiri. Mulai dari tas, alat tulis, hingga sepatu sekolah dapat dipilih bersama agar anak merasa lebih siap menjalani kegiatan belajar selama satu tahun ke depan.