Benarkah Ukuran Penis Makin Pendek saat Usia Bertambah Tua?

JAKARTA - Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan, mulai dari rambut yang memutih, kulit yang kehilangan elastisitas, hingga penurunan stamina. Tak hanya itu, perubahan juga dapat terjadi pada organ intim pria, termasuk ukuran, bentuk, dan fungsinya.

Meski begitu, perubahan pada penis bukan berarti sesuatu yang pasti akan dialami semua pria atau selalu menandakan masalah serius. Para ahli menilai, perubahan tersebut justru bisa menjadi indikator kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama kesehatan pembuluh darah dan hormon.

Ahli urologi dari MedStar Health, Dr. Ryan Cleary, menjelaskan bahwa perubahan fungsi penis dapat menjadi tanda awal adanya gangguan kesehatan, seperti penyakit jantung atau stroke.

"Perubahan pada penis seiring waktu sebaiknya dipandang sebagai barometer kesehatan secara keseluruhan," ujarnya dilansir dari Mens Health.

Karena itu, menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, mengelola stres, dan tidur yang cukup menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan seksual sekaligus mencegah berbagai penyakit kronis.

Perubahan Penis yang Umum Terjadi Seiring Bertambahnya Usia

1. Kulit skrotum menjadi lebih kendur

Produksi kolagen akan menurun seiring bertambahnya usia sehingga elastisitas kulit ikut berkurang. Kondisi ini membuat kulit skrotum atau kantung testis menjadi lebih kendur.