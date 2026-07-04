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Dokter Ungkap Tips Cepat Punya Keturunan untuk Pasangan Menikah

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |18:00 WIB
Dokter Ungkap Tips Cepat Punya Keturunan untuk Pasangan Menikah
Ilustrasi pasangan harmonis. (Foto: dok Freepik/wirestock)
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JAKARTA - Memiliki momongan atau keturunan menjadi satu hal yang paling diinginkan bagi pasangan yang baru maupun sudah lama menikah. Program hamil banyak dijalankan, berbagai upaya juga terus dilakukan oleh para pasangan agar kehamilan bisa tercapai. 

Dokter spesialis andrologi dan kesehatan reproduksi pria sekaligus influencer kesehatan Jefry Tribowo dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pasangan agar program hamil bisa tercapai adalah dengan frekuensi hubungan seksual yang ideal.

“Kalau berbicara hubungan seksual, apakah teknik yang bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan? Jawabannya adalah di frekuensi hubungan seksual. Seberapa sering dia melakukan hubungan seksual per minggu,” kata dr. Jefry, dikutip Jumat (3/7/2026).

Ia menyebut, frekuensi ideal pasangan yang sedang melakukan program hamil dalam berhubungan seksual adalah dua sampai tiga kali dalam satu Minggu. 

“Nah, jangan salah. Kalau idealnya ya, sedang berusaha memiliki keturunan, paling bagus berhubungan seksualnya itu adalah dua sampai tiga kali seminggu. Itu yang paling bagus,” ucapnya.

Disinggung terkait frekuensi hubungan seksual melebihi batas ideal atau bisa dikatakan setiap hari saat program kehamilan, dr. Jefry menuturkan bahwa hal tersebut bukan satu masalah jika sperma yang dihasilkan oleh laki-laki cukup banyak.

Namun, hal tersebut akan menjadi masalah jika sperma yang dihasilkan justru sedikit bahkan laki-laki tersebut memiliki gangguan sperma ataupun fungsi ereksi. Salah satunya adalah jumlah sperma yang dimiliki terlalu sedikit.

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