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Mpok Atiek Jalani Terapi Kepret Usai Divonis Sakit Jantung dan Polip Usus

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |08:05 WIB
Mpok Atiek Jalani Terapi Kepret Usai Divonis Sakit Jantung dan Polip Usus
Mpok Atiek. (Foto: Instagram)
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KOMEDIAN senior Indonesia, Mpok Atiek, divonis mengidap sakit jantung dan juga polip usus. Dia pun dikabarkan memilih metode pengobatan yang tak biasa, yakni terapi kepret.

Ya, di usia yang sudah tak muda lagi, pemilik nama asli Atiek Riwayati ini sempat divonis mengidap sederet penyakit serius. Lantas apa itu terapi kepret?

Mpok Atiek (Leo Pictures)

1. Mpok Atiek Jalani Terapi Kepret

Pelawak 70 tahun tersebut memutuskan menjalani pengobatan alternatif. Menariknya, Mpok Atiek memilih terapi unik yang disebut dengan istilah terapi 'kepret'.

Mpok Atiek menceritakan bahwa penyakit yang dideritanya tergolong kompleks. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paket lengkap penyakit nenek-nenek.

"Ih banyak! Ada jantung harus dipasang ring, polip usus yang sudah mengakar di usus sebesar batu, terus ada tumbuh daging di pita suara," ujar Mpok Atiek saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tak hanya itu, Mpok Atiek juga mengeluhkan masalah kesehatan lainnya yang umum dialami lansia. Di antaranya, dia mengalami asam urat, kolesterol, hingga darah tinggi.

"Terus ada pengapuran di pinggang, terus ada asam urat, kolesterol, darah tinggi, semuanya komplit penyakit nenek-nenek ya," jelas Mpok Atiek.

 

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