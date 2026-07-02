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HOME WOMEN FASHION

Cara Asyik Padu Padan Celana Capri Biar Tampil Makin Modis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |22:02 WIB
Cara Asyik Padu Padan Celana Capri Biar Tampil Makin Modis
Bergaya dengan celana capri. (Foto: dok Pinterest/toriposhe)
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JAKARTA - Pernah merasa bingung saat melihat celana capri kembali meramaikan panggung fesyen? Ya, celana dengan potongan menggantung di area betis ini memang sempat jadi primadona di era 90-an dan awal 2000-an. Kini, celana capri kembali hadir dan siap membuat gaya kamu makin chic dan modern.

Banyak yang ragu memakai celana ini karena takut terlihat kuno atau membuat kaki tampak lebih pendek. Padahal, kalau tahu triknya, celana capri bisa jadi andalan untuk tampil keren sehari-hari. Yuk, simak cara seru memadupadankan celana capri berikut ini!

1. Pilih Alas Kaki yang Tepat

Kunci utama saat memakai celana capri ada di pemilihan sepatu. Karena ujung celana ini memotong area betis, hindari sepatu yang terlalu tebal (chunky). Sebagai gantinya, pasangkan celana capri dengan sepatu teplek (ballet flats) atau kitten heels (sepatu hak rendah) untuk kesan yang manis dan feminin. Kalau mau gaya yang lebih santai, sepatu kets (sneakers) bersol tipis juga pas banget untuk dicoba.

2. Mainkan Proporsi dengan Atasan Longgar

Celana capri masa kini umumnya memiliki potongan yang ketat dan memeluk kaki. Untuk menyeimbangkan penampilan, padukan dengan atasan yang berpotongan longgar. 

Kemeja berukuran kebesaran (oversized), sweter rajut, atau blazer berpotongan kotak (boxy) adalah teman terbaik untuk celana ini. Proporsi "atas longgar, bawah ketat" ini akan membuat siluet tubuhmu terlihat sangat proporsional.

3. Tampil Santai Minimalis

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