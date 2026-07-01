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Jangan Sepelekan Gumpalan Darah, Bisa Berujung Kematian!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |11:05 WIB
Jangan Sepelekan Gumpalan Darah, Bisa Berujung Kematian!
Jangan sepelekan penggumpalan darah. (Foto: Freepik)
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GUMPALAN darah sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal sehingga kerap diabaikan. Padahal, kondisi ini dapat menghambat aliran darah ke organ-organ vital dan memicu komplikasi serius, seperti serangan jantung, stroke, hingga emboli paru yang berisiko menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani.

Karena itu, mengenali faktor risiko, gejala, dan langkah pencegahan menjadi hal penting. Hal tersebut berguna untuk mengurangi dampak fatal akibat gumpalan darah.

5 Tanda Mengalami Penggumpalan Darah, Awas Bisa Kena Stroke!

1. Jangan Sepelekan Gumpalan Darah

Perawat yang sering membagikan edukasi kesehatan di X @afrkml, Rizal menjelaskan, gumpalan darah dapat menyumbat pembuluh darah yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke organ-organ vital. Jika sumbatan terjadi di pembuluh darah otak, maka bisa mengakibatkan stroke.

Sementara jika terjadi di pembuluh darah jantung, maka dapat terjadi serangan jantung.

“Tau gak? Gumpalan darah bisa kebentuk di dalam tubuh dan nyumbat pembuluh darah kita. Kalau nyumbatnya di otak, bisa kena stroke. Kalau di jantung? Ya, serangan jantung,” tulis Rizal.

2. Bisa Berujung Kematian

Rizal juga menjelaskan bahwa gumpalan darah yang terlepas dari lokasi awalnya akan berubah menjadi embolus. Ini berpotensi menyumbat pembuluh darah lain yang ukurannya lebih kecil.

“Kalau sumbatan ini lepas dan keluyuran ke mana-mana, disebut embolus yang berisiko nyumbat pembuluh-pembuluh lain yang lebih kecil,” lanjutnya.

Kondisi ini berbahaya karena pada tahap awal sering kali tidak menimbulkan gejala. Keluhan baru dirasakan ketika aliran darah mulai terganggu dan jaringan tubuh mengalami kerusakan.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, embolus dapat menyebabkan kematian mendadak. Hal ini bisa terjadi jika embolus menyumbat pembuluh darah utama atau pembuluh darah yang menyuplai organ-organ vital.

“Bahkan beberapa kasus kematian mendadak bisa saja terjadi kalau embolus sudah nyumbat pembuluh darah utama atau pembuluh darah yang menyuplai organ vital,” ungkapnya.

 

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