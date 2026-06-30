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Viral! Pria 22 Tahun Nikahi Janda Berusia 50 Tahun di Nikah Massal, Didukung Netizen

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Pria 22 Tahun Nikahi Janda Berusia 50 Tahun di Nikah Massal, Didukung Netizen
Viral! Pria 22 Tahun Nikahi Janda Berusia 50 Tahun di Nikah Massal, Didukung Netizen (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Pasangan pengantin dengan perbedaan usia 28 tahun menjadi sorotan warganet setelah mengikuti acara nikah massal di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Seorang pria berusia 22 tahun resmi mempersunting seorang janda berusia 50 tahun. Kisah cinta mereka yang berawal dari perkenalan di media sosial pun ramai diperbincangkan.

Melalui akun Instagram @rofik5728, Fajri Rofiq Subkhi, pemuda asal Desa Serang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, membagikan momen pernikahannya dengan Mutmaimah, seorang janda yang telah memiliki dua anak.

Akad nikah keduanya berlangsung dalam program nikah massal yang digelar di Kabupaten Pemalang. Selisih usia yang mencapai 28 tahun membuat pasangan ini menjadi salah satu peserta yang paling menarik perhatian publik.

"Beda usia bukan masalah," tulis Rofiq dalam unggahannya di Instagram.

Dapat Dukungan Netizen

Setelah videonya viral, berbagai tanggapan bermunculan di media sosial. Sebagian warganet mengaku terkejut dengan perbedaan usia keduanya, sementara yang lain justru memberikan doa dan dukungan atas keputusan mereka untuk membangun rumah tangga.

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