Rekomendasi Merek Sepatu Balet Gaya Sporty yang Wajib Kamu Punya

JAKARTA - Tren sepatu balet belakangan ini mengalami evolusi yang menarik. Tak lagi hanya sekadar sepatu flat yang manis, siluet klasik ini sekarang berpadu dengan desain sporty menyerupai sepatu kets. Penggabungan gaya feminin dan elemen olahraga ini menciptakan alas kaki yang sangat nyaman untuk mobilitas tinggi, tetapi tetap terlihat modis untuk gaya harian.

Bagi kamu yang ingin ikut meramaikan tren ini, berikut adalah rekomendasi enam merek sepatu balet sporty.

1. Adidas

Merek ini sukses besar mengawinkan siluet sepatu legendarisnya dengan gaya balet. Model seperti Adidas Samba Mary Jane dan Adidas Taekwondo Mei menjadi incaran banyak penggemar mode. Sepatu ini biasanya menggunakan material kulit dengan sol karet khas yang nyaman untuk berjalan jauh. Kisaran harganya dibanderol mulai dari Rp1.600.000 hingga Rp2.150.000.

2. Puma

PUMA Speedcat Ballet Sneakers Women. (Foto: dok Puma)

Puma menghadirkan lini Speedcat Ballet yang memadukan desain ramping khas sepatu balap dengan keluwesan sepatu balet. Beberapa variannya menggunakan material suede yang memberikan kesan mewah. Detail talinya memberikan sentuhan unik yang membuat kaki terlihat lebih jenjang. Untuk harganya, Puma Speedcat Ballet sekitar Rp1.299.000 hingga Rp2.399.000.

3. Onitsuka Tiger

Merek asal Jepang ini tak mau ketinggalan dengan merilis seri Mexico 66 TGRS dan Gymnarina. Desainnya sangat ikonis karena mempertahankan garis-garis lengkung khas Onitsuka, namun dengan potongan atas yang terbuka menyerupai sepatu balerina.

Pilihan warnanya pun sangat beragam, dari warna dasar hingga warna metalik. Kamu bisa mendapatkannya mulai dari harga Rp2.800.000 hingga Rp3.000.000.

4. Diadora

Bagi pencari sepatu yang ringan, Diadora menawarkan model sepatu wanita dengan potongan rendah yang menyerupai gabungan antara slip-on dan sepatu balet. Desainnya sangat fokus pada sirkulasi udara dan bantalan yang empuk, menjadikannya pilihan tepat untuk pemakaian kasual yang tidak menguras kantong. Harganya cukup affordable sekitar Rp499.000 hingga Rp699.000.

5. Airwalk