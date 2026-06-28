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HOME WOMEN FOOD

Jangan Asal Panaskan Ulang Makanan Ini! Bisa Jadi Berbahaya buat Tubuh

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |09:00 WIB
Jangan Asal Panaskan Ulang Makanan Ini! Bisa Jadi Berbahaya buat Tubuh
Ilustrasi memanaskan makanan sisa. (Foto: dok Freepik/valeria_aksakova)
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JAKARTA - Menghangatkan makanan sisa semalam memang sudah jadi rutinitas praktis bagi banyak orang. Selain bisa menghemat waktu, cara ini juga ampuh untuk mencegah buang-buang makanan. Tinggal masukkan ke microwave atau kompor sebentar, makanan hangat pun siap disantap.

Namun, tahu nggak, sih? Di balik kepraktisan ini, ternyata ada bahaya yang mengintai kalau tak hati-hati. Proses pemanasan ulang bisa mengubah struktur kimia di dalam makanan. Bagi beberapa jenis bahan makanan, perubahan ini justru bisa memicu masalah pada pencernaan.

Sederet Makanan yang Sebaiknya Tidak Dipanaskan 

Melansir Wellness Corner, berikut adalah makanan-makanan yang dilarang untuk dipanaskan ulang.

1. Nasi

Beras mentah sering kali mengandung spora dari bakteri Bacillus cereus. Ketika nasi sudah matang dan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, spora ini bisa aktif dan berkembang biak.

Memanaskannya kembali belum tentu bisa menghilangkan racun yang sudah diproduksi oleh bakteri tersebut. Sebaiknya, segera simpan nasi di dalam kulkas setelah dingin dan pastikan kamu memanaskannya secara menyeluruh hingga mencapai suhu minimal 74°C.

2. Daging Ayam

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