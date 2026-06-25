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Mengenal Sinestesia yang Bikin Olivia Rodrigo dan Billie Eilish Bisa Melihat Suara

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |23:05 WIB
Mengenal Sinestesia yang Bikin Olivia Rodrigo dan Billie Eilish Bisa Melihat Suara
Olivia Rodrigo dan Billie Eilish. (Foto: Instagram)
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MUSIK bagi kebanyakan orang hanya bisa didengar. Namun bagi sebagian kecil orang di dunia, musik juga dapat terlihat dalam bentuk warna, pola, atau tekstur tertentu. Fenomena unik ini dikenal sebagai sinestesia.

Penyanyi pop muda Olivia Rodrigo menjadi salah satu figur publik yang mengaku memiliki kondisi tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue pada 2022, pelantun "Drivers License" itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki apa yang ia sebut sebagai baby synesthesia atau bentuk ringan dari sinestesia.

Olivia Rodrigo (Recording Academy)

1. Apa Itu Sinestesia?

Dilansir dari iHeart, sinestesia adalah kondisi neurologis yang membuat rangsangan pada satu indra memicu pengalaman pada indra lain secara otomatis. Salah satu bentuk yang paling umum adalah kemampuan melihat warna ketika mendengar suara atau musik.

Menurut American Psychological Association, penelitian menunjukkan sekitar satu dari 2.000 orang memiliki sinestesia, meskipun beberapa ahli memperkirakan jumlahnya bisa lebih tinggi dengan variasi gejala yang berbeda-beda.

Bagi penderita sinestesia, pengalaman tersebut bukanlah imajinasi atau halusinasi. Warna atau sensasi yang muncul biasanya konsisten dan terjadi secara otomatis setiap kali mereka mendengar suara tertentu.

2. Warna-Warna dalam Lagu Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo mengungkapkan bahwa banyak lagu dalam album debutnya, SOUR, memiliki warna tertentu di benaknya. Menurutnya, lagu "drivers license" berwarna ungu. Sementara "good 4 u" memiliki nuansa ungu kebiruan. Lagu "jealousy, jealousy" terlihat merah terang, sedangkan "deja vu" memadukan warna oranye, merah muda, dan ungu pastel.

Olivia Rodrigo bahkan mengaku sengaja menjadikan warna ungu sebagai identitas visual era SOUR. Sebab, warna tersebut paling sering muncul ketika ia memikirkan album tersebut.

 

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