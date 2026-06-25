Tips Turunkan BB ala Ade Rai, Bisa Dilakukan saat Baru Bangun Tidur

JAKARTA - Banyak orang ingin menurunkan berat badan, tetapi sering terkendala waktu dan kesibukan sehingga sulit menjalani olahraga secara rutin. Padahal, menurut binaragawan sekaligus influencer kesehatan Ade Rai, ada cara sederhana yang bisa membantu proses pembakaran lemak dan dapat dilakukan sejak beberapa menit setelah bangun tidur.

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Ade Rai menjelaskan bahwa waktu setelah bangun tidur merupakan salah satu momen yang bisa dimanfaatkan tubuh untuk membakar lemak secara lebih optimal melalui aktivitas fisik ringan.

“Jadi sekali lagi nomor satu, saya izin kalau berkenan, teman-teman, kalau boleh langsung gerak aktivitas,” kata Ade Rai.

Ia menjelaskan, tubuh manusia tetap bekerja dan menggunakan energi saat tidur. Apalagi jika seseorang mengonsumsi makanan sebelum tidur, tubuh akan terus memproses makanan tersebut selama beberapa jam hingga cadangan energi mulai berkurang saat pagi hari.

“Alasannya yang sering saya katakan, kita tidur antara 6 sampai 8 jam. Meskipun sebelum tidur kita makan, badan kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam untuk mencerna makanan dan akhirnya menggunakan cadangan makanan lain untuk memberikan kita tenaga. Makanya kenapa kita bangun pasti alasannya karena badan bilang, ‘Sudah kosong energinya dan saya minta makan’,” jelasnya.