Mudah Terangsang dan Gairah Seks Sulit Dikendalikan? Ini Penyebab dan Penjelasannya

JAKARTA - Setiap orang memiliki tingkat gairah seks yang berbeda-beda. Ada yang jarang memikirkan hubungan intim, sementara ada pula yang merasa hasrat seksualnya muncul lebih sering dibandingkan orang lain. Kondisi ini sebenarnya tidak selalu menandakan adanya masalah.

Menurut pakar kesehatan seksual wanita, Dr. Sherry Ross, tidak ada standar pasti mengenai libido yang dianggap normal. Setiap individu memiliki dorongan seksual yang unik dan dapat berubah sepanjang hidupnya.

“Libido tinggi bagi seseorang belum tentu dianggap tinggi bagi orang lain. Yang terpenting adalah memahami apa yang normal untuk diri sendiri,” jelas Ross dilansir dari Prevention.

Senada dengan itu, peneliti dari Kinsey Institute, Justin Lehmiller, mengatakan bahwa gairah seks memang cenderung naik dan turun tergantung kondisi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial seseorang.

Faktor yang Membuat Gairah Seks Meningkat

1. Perubahan Hormon

Hormon menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi libido. Pada wanita, gairah seksual biasanya meningkat saat masa ovulasi karena perubahan kadar estrogen dan hormon reproduksi lainnya.

Sementara pada pria, kadar testosteron memiliki peran besar dalam menentukan tingkat hasrat seksual. Semakin tinggi kadar hormon tersebut, umumnya dorongan seksual juga meningkat.

2. Siklus Menstruasi