Alasan Perempuan Bertahan dalam Hubungan Toksik

JAKARTA - Sering kali, ketika melihat berita atau mendengar cerita tentang kekerasan dalam hubungan, baik itu dalam rumah tangga maupun masa pacaran, pertanyaan yang paling cepat meluncur dari mulut masyarakat adalah "kalau sudah disakiti, kenapa tak langsung pergi saja?

Kasus penyekapan yang dialami seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang dilakukan oleh pacarnya mencuri perhatian publik, sehingga muncul pertanyaan tersebut dari netizen. Dari luar, solusinya memang terdengar sangat sederhana. Namun, bagi perempuan yang berada di dalam pusaran kekerasan tersebut, menemukan jalan keluar sering kali terasa seperti mencari pintu di ruangan gelap yang terus berputar.

Untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena ini, ternyata ada alasan mengapa perempuan sering kali kesulitan melepaskan diri dari jerat kekerasan.

1. Ikatan Trauma

Pelaku biasanya punya pola yang berubah-ubah, sebentar kasar, sebentar kemudian sangat penyayang (love bombing). Perubahan drastis ini bikin kecanduan secara psikologis. Korban jadi selalu menunggu-nunggu momen "manis" setelah badai kekerasan lewat.

2. Isolasi dari Lingkungan

Pelaku sengaja menjauhkan korban dari teman dan keluarga. Tanpa adanya dukungan dari luar, korban jadi kehilangan tempat cerita dan akhirnya cuma bisa memercayai pelaku, seburuk apa pun itu.

3. Dibuat Merasa Selalu Salah (Gaslighting)