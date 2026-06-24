Kenapa Setelah Berhubungan Intim Bikin Ngantuk? Ternyata Ada Penjelasan Ilmiahnya

JAKARTA - Banyak orang mengaku merasa lebih rileks bahkan mengantuk setelah berhubungan intim. Ternyata, kondisi tersebut bukan sekadar perasaan semata. Sejumlah penelitian menunjukkan aktivitas seksual memang dapat memengaruhi kualitas tidur dan membantu tubuh lebih mudah beristirahat.

Salah satu studi yang dipublikasikan dalam jurnal Sleep Health menemukan bahwa aktivitas seksual sebelum tidur berpotensi meningkatkan efisiensi tidur seseorang. Meski penelitian tersebut masih bersifat awal, hasilnya memperlihatkan adanya hubungan antara orgasme dan kualitas istirahat yang lebih baik.

Melansir laman Prevention, para peneliti melibatkan tujuh pasangan sehat yang aktif secara seksual dalam sebuah penelitian. Selama 11 malam, peserta diminta menjalani tiga kondisi berbeda, yakni tidak melakukan aktivitas seksual, melakukan masturbasi hingga mencapai orgasme, dan berhubungan intim dengan pasangan hingga orgasme.

Aktivitas tidur mereka dipantau menggunakan perangkat khusus yang merekam aktivitas otak, pernapasan, dan gerakan tubuh selama tidur. Selain itu, para peserta juga mengisi jurnal harian mengenai kualitas tidur, suasana hati, serta aktivitas seksual yang dilakukan.

Hasil Riset

Hasilnya menunjukkan bahwa pada malam setelah berhubungan intim atau mencapai orgasme, peserta cenderung memiliki efisiensi tidur yang lebih baik dibandingkan malam tanpa aktivitas seksual. Mereka juga tercatat lebih sedikit terbangun di tengah malam dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kondisi tidur.

Meski para peserta tidak selalu merasakan perbedaan yang signifikan secara subjektif, banyak di antaranya mengaku merasa lebih segar, termotivasi, dan siap menjalani aktivitas keesokan harinya setelah berhubungan intim dengan pasangan.