PCOS Potensi Timbulkan Ketidaksuburan, Begini Penjelasan Dokter!

JAKARTA - Sindroma Ovarium Polikistik (SOPK) atau juga dikenal dengan Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) kini menjadi perhatian serius di dunia kesehatan reproduksi wanita. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada masa usia reproduktif ini sering kali menjadi penghambat utama bagi wanita yang mendambakan kehamilan.

Melansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, SOPK merupakan kondisi endokrinologi yang mempengaruhi sekitar 5 hingga 10 persen wanita muda. Secara klinis, kondisi ini tidak hanya memicu masalah ketidaksuburan, tetapi juga berkaitan erat dengan gangguan metabolisme. Hal itu bisa berdampak signifikan pada kesehatan jangka panjang perempuan, termasuk peningkatan risiko diabetes gestasional.

PCOS sendiri bisa terjadi saat ovarium memproduksi hormon estrogen dan androgen secara berlebihan. Kondisi ketidakseimbangan hormon itu akhirnya menyebabkan wanita yang mengalaminya sering kali tidak mengalami ovulasi atau pelepasan sel telur secara rutin setiap bulan, yang pada akhirnya membuat siklus haid menjadi tidak teratur.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fajar Alam dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator atau gejala utama PCOS yang bisa dikenali oleh wanita sejak dini. Gejala pertama yang biasanya dirasakan oleh wanita penderita PCOS adalah siklus haid yang tidak teratur.

"Apa ciri-ciri wanita menderita PCOS? PCOS sendiri adalah gejala, pertama, haidnya itu enggak teratur sama sekali. Kadang maju, kadang mundur," kata dr. Fajar Alam, dikutip Rabu (24/6/2026).