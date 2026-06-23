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Profil dan Pekerjaan Kevin Gusnadi, Kekasih Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |07:10 WIB
Profil dan Pekerjaan Kevin Gusnadi, Kekasih Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public
Profil dan Pekerjaan Kevin Gusnadi, Kekasih Baru Ayu Ting Ting yang Resmi Go Public (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Profil dan pekerjaan Kevin Gusnadi, kekasih baru Ayu Ting Ting yang resmi go public. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Kevin Gusnadi kini semakin mencuri perhatian publik setelah keduanya mulai tampil bersama di berbagai kesempatan.

Kedekatan pasangan ini terlihat jelas saat perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting. Dalam sejumlah foto yang beredar di media sosial, Ayu dan Kevin tampil serasi mengenakan busana bernuansa hitam.

Momen tersebut semakin spesial karena keduanya berpose di depan dekorasi ulang tahun yang didominasi warna merah, lengkap dengan rangkaian bunga mawar dan tulisan "Happy Birthday Love". Senyum bahagia yang terpancar dari wajah Ayu saat merangkul Kevin pun sukses menarik perhatian warganet.

ayu ting ting

Penampilan kompak mereka memicu berbagai komentar dari netizen. Pasalnya, setelah sebelumnya lebih tertutup soal kehidupan asmara, Ayu kini terlihat lebih santai membagikan kebersamaannya dengan Kevin meski masih menyebutnya sebagai teman dekat.

Profil Muhammad Kevin Gusnadi

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