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8 Peluang Bisnis Jualan Produk Digital dengan Modal Minim Untung Banyak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |20:10 WIB
8 Peluang Bisnis Jualan Produk Digital dengan Modal Minim Untung Banyak
Perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas digital membuat bisnis produk digital semakin diminati (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas digital membuat bisnis produk digital semakin diminati. Dibandingkan usaha konvensional, bisnis ini relatif mudah dijalankan karena tidak membutuhkan stok barang, gudang, maupun biaya operasional yang besar.

Menariknya, satu produk digital bisa dijual berkali-kali tanpa perlu diproduksi ulang. Karena itu, peluang keuntungan yang diperoleh pun cukup besar jika dipasarkan dengan strategi yang tepat.

Berikut delapan ide bisnis produk digital yang bisa dicoba dengan modal minim.

1. Menjual E-book

E-book menjadi salah satu produk digital yang paling mudah dibuat. Anda dapat membagikan pengetahuan atau pengalaman dalam bentuk buku elektronik yang membahas topik tertentu, mulai dari bisnis, keuangan, pendidikan, hingga hobi.

Setelah selesai dibuat, e-book dapat dipasarkan melalui media sosial, website pribadi, maupun marketplace digital.

2. Template Desain

Banyak pelaku usaha dan kreator konten membutuhkan template siap pakai untuk mempermudah pekerjaan mereka. Produk yang bisa dijual antara lain template presentasi, desain media sosial, CV, invoice, hingga planner digital.

Sekali membuat template berkualitas, Anda dapat menjualnya berulang kali kepada banyak pelanggan.

      
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