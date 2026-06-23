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Duduk Terlalu Lama Bisa Menyebabkan Penyakit Jantung? Ini Penjelasan Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |13:05 WIB
Duduk Terlalu Lama Bisa Menyebabkan Penyakit Jantung? Ini Penjelasan Dokter
Duduk terlalu lama bisa datangkan bahaya. (Foto: Freepik)
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DUDUK terlalu lama secara langsung dinilai bisa sebabkan dampak berbahaya bagi tubuh. Bahkan, ada anggapan bahwa duduk terlalu lama dapat menyebabkan penyakit jantung.

Namun, menurut penjelasan medis, anggapan tersebut apakah sepenuhnya tepat? Ataukan hal tersebut hanya sekadar mitos?

Sakit jantung

1. Bukan Duduknya yang Menyebabkan Penyakit

Dokter dari RS Harapan Bunda, Andi Sitti Tandina, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone memastikan bahwa anggapan duduk terlalu lama sebabkan sakit jantuh hanya mitos semata. dr. Andi Sitti menyebut bahwa masalah utama bukan pada posisi duduk itu sendiri, melainkan kurangnya aktivitas fisik secara keseluruhan.

Artinya, duduk dalam waktu lama sering kali menjadi bagian dari gaya hidup yang minim gerak. Jadi, bukan penyebab langsung penyakit jantung.

“Mitos (duduk terlalu lama bisa menyebabkan penyakit jantung),” ujar dr. Andi Sitt.

“Tapi di sini maksudnya bukan duduknya aja, kurangnya aktivitas sebenarnya. Tapi bukan penyakit jantung gitu ya,” lanjutnya.

 

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