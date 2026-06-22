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HUT ke-499, Jakarta Masuk Daftar Kota Terbaik di Dunia Kalahkan Washington DC

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |21:10 WIB
HUT ke-499, Jakarta Masuk Daftar Kota Terbaik di Dunia Kalahkan Washington DC
HUT ke-499, Jakarta Masuk Daftar Kota Terbaik di Dunia Kalahkan Washington DC (Foto: Okezone)
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JAKARTA Jakarta berhasil masuk dalam daftar 100 Kota Terbaik Dunia 2026 versi Resonance Consultancy dan menempati posisi ke-53, mengungguli sejumlah kota besar dunia seperti Washington, D.C., Abu Dhabi, Busan, hingga Delhi.

Peringkat tersebut dirilis dalam laporan World’s Best Cities 2026 yang menilai kota-kota metropolitan berpenduduk lebih dari satu juta jiwa berdasarkan kualitas hidup, daya tarik kota, dan kekuatan ekonomi.

Dalam laporannya, Resonance Consultancy menyebut Jakarta sebagai salah satu metropolitan terbesar di dunia yang terus bertransformasi di tengah berbagai tantangan perkotaan. Meski menghadapi persoalan lingkungan dan kepadatan penduduk, Jakarta dinilai mampu mempertahankan daya tariknya sebagai pusat ekonomi sekaligus destinasi urban yang berkembang pesat.

Unggul dari Sisi Daya Tarik Kota

Salah satu kekuatan utama Jakarta berada pada kategori lovability atau daya tarik kota. Dalam aspek ini, Jakarta berhasil menempati peringkat ke-28 dunia, jauh lebih tinggi dibanding posisi keseluruhannya dalam daftar.

Penilaian tersebut didukung oleh banyaknya destinasi wisata keluarga, pusat hiburan, area belanja, hingga kawasan kota yang dinilai menarik secara visual. Beberapa lokasi yang mendapat sorotan antara lain kawasan Kota Tua Jakarta yang telah direvitalisasi, area rooftop di kawasan bisnis SCBD, serta kawasan pesisir di Pantai Indah Kapuk.

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