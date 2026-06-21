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Jangan Diabaikan, Pria dan Wanita Bisa Mandul jika Penyakit Ini Dibiarkan

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |02:05 WIB
Jangan Diabaikan, Pria dan Wanita Bisa Mandul jika Penyakit Ini Dibiarkan
Pria dan Wanita Bisa Mandul jika Penyakit Ini Dibiarkan. (Foto: Freepik)
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PENYAKIT menular seksual (PMS) seperti gonore atau yang dikenal juga dengan istilah “kencing nanah” masih sering dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, jika tidak segera ditangani, infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius.

Bahkan, gonore ini bisa memunculkan gangguan kesuburan. Seseorang bisa mengalami kemandulan jika gonore dibiarkan.

Bentuk Pelecehan Seksual

1. Gonore Bisa Sebabkan Kemandulan

Dokter spesialis kulit dan kelamin dari RS Columbia Asia Pulomas, dr. Radema Maradong Ayu Pranata, Sp.DVE, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone, menegaskan bahwa anggapan gonore yang dibiarkan menahun tanpa pengobatan di usia muda dapat menyebabkan kemandulan adalah fakta medis. Ia menyampaikan bahwa risiko tersebut bukan sekadar mitos.

“Fakta (penyakit kelamin seperti gonore atau kencing nanah kalau dibiarkan menahun tanpa diobati di usia muda, ujung-ujungnya bisa bikin mandul permanen),” ujar dr. Dema.

“Jadi jangan main-main. Karena kalau sudah terkena, punya anak susah banget,” lanjutnya

2. Dampak Gonore pada Sistem Reproduksi

Gonore merupakan infeksi bakteri yang menyerang saluran reproduksi. Jika tidak segera diobati, bakteri dapat menyebar dan menyebabkan peradangan pada organ reproduksi.

Pada perempuan, infeksi yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi penyakit radang panggul (PID) yang berpotensi merusak saluran tuba falopi. Alhasil, penyakit ini bisa mengganggu proses pembuahan dan meningkatkan risiko infertilitas.

Sementara pada laki-laki, gonore dapat menyebabkan peradangan pada saluran sperma yang berdampak pada penurunan kualitas dan jumlah sperma, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesuburan.

 

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