Menikmati Pemandangan Indah sambil Menyelami Legenda, Inilah Storynomics Tourism

JAKARTA - Pernahkah kamu datang ke suatu tempat wisata, tak hanya karena pemandangannya yang memanjakan mata, tapi karena penasaran sekali dengan cerita atau legenda di baliknya? Nah, kalau pernah, berarti kalian sudah merasakan langsung keajaiban dari storynomics tourism. Gaya wisata yang satu ini sedang ramai dibicarakan. Yuk, bahas lebih lanjut!

Apa Sih Storynomics Tourism Itu?

Sederhananya, storynomics tourism adalah cara mempromosikan destinasi wisata melalui kekuatan cerita. Daripada sekadar mempromosikan keindahan alamnya saja, pendekatan ini lebih fokus untuk membangun ikatan emosional dengan wisatawan lewat narasi sejarah, mitos, legenda, atau kekayaan budaya lokal setempat.

Ketika sebuah tempat wisata dibalut dengan cerita yang kuat, wisatawan akan merasa pengalaman liburannya jadi lebih bermakna. Bukan sekadar datang untuk berfoto, tapi justru diajak untuk ikut masuk dan terhubung dengan jiwa dari tempat tersebut.

Storynomics Tourism di Indonesia

Indonesia kaya akan sejarah dan cerita rakyat, jadi potensi storynomics tourism sangat luar biasa! Berikut adalah beberapa contoh destinasi wisata yang daya tariknya sangat kuat karena ceritanya.

1. Gunung Tangkuban Perahu (Jawa Barat)

Siapa yang tidak kenal legenda Sangkuriang? Kisah tentang cinta yang tak sampai dan sebuah perahu yang ditendang hingga terbalik menjadi gunung ini membuat Tangkuban Perahu selalu punya daya tarik magis tersendiri bagi para pengunjung.

2. Candi Prambanan (Yogyakarta)