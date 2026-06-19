3 Potret Cantik Jennifer Bachdim Nonton Langsung Timnas Argentina vs Aljazair di Piala Dunia 2026

JAKARTA – Jennifer Bachdim menjadi salah satu penonton yang beruntung bisa menyaksikan secara langsung pertandingan Argentina melawan Aljazair pada ajang Piala Dunia 2026. Kehadirannya di stadion sekaligus menjadi momen spesial karena ia melihat langsung aksi gemilang Lionel Messi.

Dalam laga yang berlangsung di Kansas City Stadium, Amerika Serikat, Messi tampil luar biasa dengan mencetak tiga gol atau hattrick ke gawang Aljazair. Penampilan impresif sang kapten membawa Timnas Argentina meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 pada pertandingan perdana mereka di turnamen tersebut.

Momen bersejarah itu turut dibagikan Jennifer Bachdim melalui akun Instagram pribadinya, @jenniferbachdim, pada Rabu (17/6/2026). Dalam unggahannya, istri pesepak bola Irfan Bachdim tersebut memperlihatkan suasana saat menyaksikan pertandingan langsung dari tribun stadion.

Jennifer mengaku tak menyangka bisa melihat salah satu pemain terbaik dunia mencetak hattrick di ajang sebesar Piala Dunia. Melalui keterangan unggahannya, ia menyebut pengalaman tersebut sebagai momen yang luar biasa.

"Sejarah. Aku tidak percaya bisa menyaksikan Lionel Messi mencetak hattrick hari ini. The GOAT, legenda sejati," tulis Jennifer dalam unggahan berbahasa Inggris.