Jennifer Coppen dan Justin Hubner Pamer Momen Honeymoon ke Jepang

Jennifer Coppen dan Justin Hubner langsung terbang ke Jepang untuk berbulan madu. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram/jenniferhubner)

JAKARTA - Setelah menggelar rangkaian pernikahan mewah yang ramai diperbincangkan publik, Jennifer Coppen dan Justin Hubner langsung terbang ke Jepang untuk berbulan madu. Keduanya tampak langsung menikmati hidup baru sebagai pasangan suami istri.

Hal itu terungkap dari unggahan pasangan suami-istri ini di story Instagram mereka. Jennifer tampak me-repost unggahan Justin yang memperlihatkan suasana kamar hotel dengan pemandangan kota dari ketinggian.

Dalam video singkat tersebut, Jennifer terlihat berdiri menghadap jendela besar sambil menikmati panorama perkotaan Jepang. Tak hanya itu, pasangan pengantin baru ini juga membagikan sejumlah momen selama berada di Negeri Sakura.

Mulai dari menikmati aneka kuliner khas Jepang, termasuk sushi, hingga berjalan-jalan menikmati suasana kota. Unggahan tersebut langsung mencuri perhatian penggemar yang masih mengikuti euforia pernikahan keduanya.

Banyak yang ikut senang melihat Jennifer dan Justin akhirnya bisa beristirahat setelah menjalani rangkaian acara pernikahan yang berlangsung selama beberapa hari. Seperti diketahui, pernikahan Jennifer dan Justin belakangan menjadi sorotan publik karena konsep acaranya yang dinilai matang dari awal hingga akhir.

Mulai dari prosesi akad, resepsi, hingga pesta setelah acara utama mendapat banyak pujian dari warganet. Kini, setelah seluruh rangkaian perayaan selesai, Jennifer dan Justin memilih Jepang sebagai destinasi pertama untuk menikmati masa-masa awal pernikahan mereka.

Meski belum banyak mengunggah postingan di Instagram, namun keduanya tampak menikmati momen hanya berdua. Jika biasanya mereka berlibur ke luar negeri mengajak putrinya, Kamari, kali ini keduanya benar-benar menikmati bulan madu hanya berdua.

(Agustina Wulandari )

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