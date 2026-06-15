6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Ampuh Melatih Anak Jadi Mandiri

JAKARTA - Sebagai orang tua, melihat anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri pasti jadi impian terbesar. Tapi, tentu saja kemandirian perlu dilatih. Karakter ini tak bisa dipaksakan, melainkan harus dipupuk perlahan lewat kebiasaan sehari-hari di rumah.

Tak perlu pakai cara yang rumit atau kelas khusus. Melansir dari Parents, ada 6 kebiasaan simpel yang bisa mulai diterapkan sekarang juga untuk melatih kemandirian si Kecil. Yuk, simak!

1. Beri Kebebasan untuk Memilih

Kemandirian berawal dari keberanian mengambil keputusan. Mulailah dari hal kecil, seperti membiarkan anak memilih baju yang mau dipakai hari ini atau camilan apa yang ingin dimakan saat sore. Memberikan pilihan akan membuat anak merasa pendapatnya dihargai dan punya kendali atas dirinya sendiri.

2. Berikan "Tugas" Sesuai Usianya

Anak-anak sebenarnya senang jika merasa dilibatkan dan diandalkan di rumah. Cobalah beri mereka tugas ringan yang sesuai dengan umurnya. Misalnya, meminta si Kecil membereskan mainan ke dalam keranjang, atau meminta anak yang lebih besar untuk meletakkan piring kotornya ke tempat cuci. Selain melatih kemandirian, kebiasaan ini juga ampuh menumbuhkan rasa tanggung jawab.

3. Tahan Diri, Jangan Buru-buru Membantu

Melihat anak kesulitan memakai sepatu atau memasang kancing baju memang sering membuat gemas dan ingin langsung turun tangan. Tapi, tahan dulu! Berikan mereka waktu tambahan untuk mencoba dan berjuang sendiri.

Ketika orang tua membiarkan mereka mencari solusi, mereka akan belajar tentang kegigihan. Kalau mereka sudah benar-benar kewalahan atau meminta tolong, barulah tawarkan bantuan.

4. Dorong Kebiasaan Mengurus Diri Sendiri

Mengurus kebersihan dan keperluan pribadi adalah fondasi anak menjadi mandiri. Ajarkan dan biasakan anak untuk menyikat gigi, mencuci tangan, atau memakai pakaian sendiri tanpa harus selalu disuruh-suruh. Agar tidak terasa seperti beban, Mom bisa membuat proses ini lebih menyenangkan sambil memutar lagu favorit mereka.

5. Bangun Rutinitas Harian