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Mengenal Hiperhidrosis, Penyebab Tangan Sering Berkeringat yang Sering Disalahartikan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |07:05 WIB
Mengenal Hiperhidrosis, Penyebab Tangan Sering Berkeringat yang Sering Disalahartikan
Mengenal hiperhidrosis. (Foto: Freepik)
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TANGAN yang sering berkeringat sering dikaitkan dengan berbagai mitos kesehatan, mulai dari paru-paru basah hingga kondisi jantung yang lemah. Namun ternyata, anggapan tersebut belum tentu benar.

Perawat bernama Rizal yang sering membagikan edukasi kesehatan melalui akun X miliknya @afrkml, menjelaskan bahwa kondisi telapak tangan yang terus-menerus berkeringat lebih sering disebabkan oleh hiperhidrosis yakni kondisi produksi keringat berlebih.

tangan berkeringat

“Buat kakak-kakak kalau kalian belum pada tahu, tangan keringetan terus itu bukan tanda paru-paru basah atau jantung lemah. Mitos itu,” tulis Rizal.

1. Hiperhidrosis

Hiperhidrosis adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan keringat secara berlebihan. Bahkan, ketika seseorang tidak sedang berolahraga atau berada di lingkungan panas.

Meski umumnya tidak berbahaya, kondisi ini tetap perlu diperhatikan apabila disertai gejala lain yang mengarah pada gangguan kesehatan tertentu. Misalnya berat badan turun drastis, sering berkeringat di malam hari, atau jika keringat sampai mengganggu aktivitas.

“Meski hiperhidrosis relatif enggak berbahaya, tapi kalau disertai gejala lain seperti berat badan turun drastis, sering keringetan malam, atau keringatnya sampai mengganggu aktivitas, lebih baik periksa,” jelasnya.

 

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