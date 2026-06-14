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Benarkah Bau Ketiak Kanan dan Kiri Bisa Berbeda?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |08:15 WIB
Benarkah Bau Ketiak Kanan dan Kiri Bisa Berbeda?
Benarkah Bau Ketiak Kanan dan Kiri Bisa Berbeda? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pernah merasa bau ketiak kanan dan kiri tidak sama? Kondisi ini ternyata cukup sering dialami sebagian orang. Meski terdengar aneh, perbedaan aroma pada kedua ketiak umumnya merupakan hal yang normal dan tidak selalu menandakan adanya masalah kesehatan serius.

Melansir laman madeodorant, bau badan muncul ketika keringat bercampur dengan bakteri yang hidup di permukaan kulit. Karena aktivitas, kelembapan, dan kondisi kulit di setiap sisi tubuh bisa berbeda, aroma yang dihasilkan pun terkadang tidak sama antara ketiak kanan dan kiri.

Penyebab Bau Ketiak Kanan dan Kiri Berbeda

1. Aktivitas Salah Satu Lengan Lebih Dominan

Salah satu penyebab yang paling sering dikaitkan dengan perbedaan bau ketiak adalah penggunaan lengan yang tidak seimbang. Kebanyakan orang memiliki tangan dominan yang digunakan lebih sering untuk menulis, mengangkat barang, atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Aktivitas yang lebih tinggi dapat memicu produksi keringat lebih banyak pada salah satu sisi tubuh. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang lebih ideal bagi bakteri untuk berkembang sehingga aroma yang muncul bisa menjadi lebih kuat dibandingkan sisi lainnya.

2. Adanya Iritasi atau Infeksi Lokal

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Topik Artikel :
Ketiak hitam Bau Bau ketiak Ketiak
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