Tren Bare Nails, Ketika Kuku Polos dan Alami Jadi Simbol Kemewahan Baru

JAKARTA - Jika beberapa tahun ke belakang tren kecantikan didominasi oleh nail art yang meriah, mulai dari kuku ekstra panjang, warna-warna mencolok, hingga aksen chrome yang berkilau, kini telah terjadi pergeseran. Tahun ini, estetika minimalis justru semakin digandrungi lewat tren yang disebut bare nails.

Banyak selebriti, model, dan influencer di media sosial yang mulai meninggalkan cat kuku heboh dan beralih ke tampilan kuku yang polos, bersih, dan tampak sehat alami.

Apa Itu Tren Bare Nails?

Secara sederhana, bare nails adalah gaya manikur yang tidak berfokus pada hiasan, melainkan pada kesehatan dan kerapian kuku asli. Karakteristik utama dari tren ini meliputi:

Potongan kuku berukuran pendek hingga sedang yang dikikir rapi.

Penggunaan warna-warna super lembut seperti nude transparan atau pink muda.

Sentuhan akhir berupa lapisan bening (glossy top coat) tipis agar kuku terlihat berkilau sehat.

Prinsip dari tren ini sering disebut sebagai "your nails but better", kuku tampak seolah tidak memakai apa-apa, padahal sebenarnya dirawat dengan sangat baik.

Dongkrak Popularitas dari Tren Quiet Luxury

Mengapa kuku polos kini lebih dipilih daripada nail art yang rumit? Jawabannya ada pada pergeseran standar kemewahan di dunia mode dan kecantikan saat ini.

Populer karena pengaruh estetika quiet luxury dan old money, definisi mewah tidak lagi diukur dari sesuatu yang mencolok atau berlebihan. Sebaliknya, kesan premium justru terpancar dari detail yang sederhana, bersih, dan berkualitas tinggi.

Para pakar dan nail artist pun setuju bahwa tren manikur saat ini memang bergerak menuju kesederhanaan. Kuku yang minimalis justru memberikan kesan yang lebih elegan, mahal, dan timeless tanpa harus terlihat berusaha terlalu keras.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.