Tips Ampuh Atasi Ejakulasi Dini dari Dokter, Jangan Abaikan Tanda-tandanya

EJAKULASI dini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua pria. Hal tersebut terkesan memalukan dan tidak memuaskan bagi pasangan apalagi jika pasangan tersebut sudah menikah.

Namun, Influencer kesehatan alat reproduksi pria sekaligus dokter spesialis andrologi, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, ada beberapa cara berupa teknik yang bisa dilakukan seorang pria agar tidak mengalami ejakulasi selama berhubungan dengan pasangan yang sah.

“Ada berbagai teknik ya yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu ejakulasinya lebih lama,” kata dr. Jefry, dikutip Selasa (9/6/2026).

Berikut 2 Tips Atasi Ejakulasi Dini Versi dr. Jefry Tribowo:

1. Teknik Squeeze

Setidaknya ada dua teknik yang disarankan oleh dr. Jefry agar seorang pria tidak mengalami ejakulasi dini saat berhubungan. Dua teknik tersebut adalah teknik Squeeze serta pengalihan pikiran.

Teknik Squeeze sendiri merupakan teknik yang sudah lama populer. Teknik itu menekan kepala penis saat akan mengalami ejakulasi hingga ejakulasi mereda terlebih dahulu.

Cara tersebut mencegah secara paksa sperma keluar dari penis dan tidak terjadi ejakulasi. Dengan begitu, saat sperma kembali turun, pria tersebut masih bisa melakukan hubungan dan ejakulasi yang terjadi cukup lama.

“Jadi kalau squeeze teknik metodenya itu gini, penis waktu masuk ke vagina, ketika sudah mau keluar, sudah terasa mau keluar nih, dia stop dulu kemudian di kepala penisnya itu ditekan oleh pasangan. Sampai kapan dipegangnya? Sampai sudah terasa ejakulasinya mereda,” ucap dr. Jefry.