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Angelina Jolie Beli Tanah 60.000 Hektare di Kamboja untuk Bangun Cagar Alam

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |22:10 WIB
Angelina Jolie Beli Tanah 60.000 Hektare di Kamboja untuk Bangun Cagar Alam
Angelina Jolie Beli Tanah 60.000 hektare di Kamboja untuk Bangun Cagar alam (Foto: instagram)
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JAKARTA - Angelina Jolie Beli Tanah 60.000 hektare di Kamboja untuk Bangun Cagar alam. Aktris Hollywood Angelina Jolie diketahui telah lama terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan di Kamboja. Salah satu langkah besarnya adalah mendukung pengelolaan kawasan konservasi seluas sekitar 60.000 hektare di sekitar Samlout Protected Area, Kamboja, melalui yayasan yang ia dirikan, demikian dilansir dari laman Wildheart. 

Keterlibatan Jolie di negara Asia Tenggara tersebut bermula pada 2003. Saat itu, ia membeli sebuah rumah dan lahan seluas sekitar 39 hektare di Battambang, Kamboja. Periode tersebut juga bertepatan dengan keputusan Jolie mengadopsi putra sulungnya, Maddox, yang berasal dari negara itu.

Seiring waktu, perhatian bintang film Maleficent tersebut tidak hanya tertuju pada properti yang dimilikinya, tetapi juga pada kawasan hutan di sekitar Samlout Protected Area. Wilayah konservasi itu membentang hingga puluhan ribu hektare dan menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pembalakan liar hingga perburuan satwa.

Alih-alih hanya terlibat dalam kegiatan jangka pendek, Jolie kemudian mendukung program konservasi berkelanjutan melalui Maddox Jolie-Pitt Foundation, yayasan yang didirikan untuk membantu pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Program Perlindungan Hutan

Berdasarkan berbagai laporan internasional, program yang dijalankan yayasan tersebut berfokus pada perlindungan hutan, dukungan terhadap petugas penjaga kawasan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar agar tidak bergantung pada aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pembalakan liar.

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Topik Artikel :
Hutan Cagar Alam Angelina Jolie
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