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Sambut Konser BTS, Busan Sulap Kampus hingga Kuil Jadi Penginapan Murah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |18:05 WIB
Sambut Konser BTS, Busan Sulap Kampus hingga Kuil Jadi Penginapan Murah
BTS World Tour akan turut digelar di Busan. (Foto: BTS)
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JELANG konser grup K-pop, BTS, di Busan, Korea Selatan, berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut lonjakan besar pengunjung yang datang dari dalam dan luar negeri. Tak hanya hotel yang penuh dan harga yang melonjak, sejumlah fasilitas unik pun disiapkan sebagai solusi akomodasi murah.

Mulai kampus hingga kuil Buddha yang dialihfungsikan sementara menjadi tempat menginap bagi para penggemar. Langkah ini menjadi perhatian karena menunjukkan cara kreatif Busan dalam mengantisipasi antusiasme besar terhadap konser BTS.

ARMY Siap War Tiket Konser BTS ARIRANG in Jakarta Hari Ini, Harga Termurah Rp1,8 Juta

1. Sambut Konser BTS

Boy group K-Pop BTS akan segera menggelar world tour dalam ajang comeback-nya sebagai grup yang utuh seusai para personel menjalani wajib militer. Euforia konser ini dirasakan di berbagai negara.

Salah satunya tentu di Korea Selatan tepatnya di Busan. Menjelang konser BTS World Tour ARIRANG di Busan, berbagai pihak ikut turun tangan membantu penggemar BTS (ARMY) yang kesulitan mencari penginapan akibat lonjakan wisatawan.

Bahkan, sejumlah universitas dan kuil Buddha di Busan membuka fasilitas mereka untuk tempat menginap sementara bagi para ARMY. Langkah ini dilakukan karena tingginya permintaan akomodasi menjelang konser BTS yang digelar di Busan.

Banyak hotel di sana yang dilaporkan sudah penuh atau mengalami kenaikan harga. Akhirnya pemerintah daerah bersama sejumlah institusi menyediakan alternatif penginapan yang lebih terjangkau.

 

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