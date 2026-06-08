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Kebiasaan Nonton Video Porno Sambil Masturbasi Bikin Gairah Seksual Turun, Kok Bisa?

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |02:07 WIB
Kebiasaan Nonton Video Porno Sambil Masturbasi Bikin Gairah Seksual Turun, Kok Bisa?
Kebiasaan Nonton Video Porno Sambil Masturbasi Ternyata Bikin Gairah Seksual Menurun, Kok Bisa? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kebiasaan mengonsumsi konten pornografi yang disertai masturbasi secara berulang atau dikenal dengan istilah PMO (porn, masturbation, orgasm) dapat memengaruhi kehidupan seksual seseorang. Dalam beberapa kasus, kebiasaan ini bahkan dikaitkan dengan menurunnya ketertarikan seksual terhadap pasangan dan munculnya berbagai dampak psikologis.

PMO merujuk pada pola perilaku yang melibatkan konsumsi materi pornografi, masturbasi, dan pencapaian orgasme sebagai sumber utama kepuasan seksual, demikian dilansir dari laman RS Mitra Keluarga. Ketika dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari atau hubungan sosial, kebiasaan ini dapat berkembang menjadi perilaku kompulsif yang sulit dikendalikan.

Selain memengaruhi kehidupan seksual, PMO juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dampak PMO terhadap Kehidupan Seksual dan Psikologis

1. Dapat Memengaruhi Hubungan dengan Pasangan

Seseorang yang terbiasa memperoleh kepuasan seksual melalui pornografi dan masturbasi berisiko mengalami perubahan pola respons seksual. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat membuat hubungan intim dengan pasangan terasa kurang memuaskan dibandingkan stimulasi yang biasa diterima saat mengakses konten pornografi.

      
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