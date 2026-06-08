Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Thalasemia, Penyakit Genetik yang Bisa Diturunkan dari Orang Tua

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |16:05 WIB
Mengenal Thalasemia, Penyakit Genetik yang Bisa Diturunkan dari Orang Tua
Mengenal penyakit thalasemia. (Foto: Freepik)
A
A
A

THALASEMIA masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa penyakit ini merupakan kelainan genetik yang dapat diturunkan dari orangtua kepada anak.

Karena bersifat herediter, upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan skrining kesehatan menjadi langkah penting. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan angka kasus thalasemia di masa mendatang.

thalasemia

1. Mengenal Thalasemia

Mungkin sebagian besar orang sudah tidak asing lagi dengan penyakit bernama thalasemia. Namun, tahukah kamu bahwasanya thalasemia bisa muncul akibat bawaan dari orang tua?

Dante dalam unggahan di akun Instagramnya mengatakan, thalasemia merupakan satu kondisi dimana sel darah merah dalam tubuh seseorang cenderung memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan dengan orang normal pada umumnya.

Hal tersebut bisa menyebabkan penderitanya mengalami penyakit kekurangan darah atau biasa disebut anemia. Sehingga, penderita thalasemia seringkali membutuhkan pasokan darah baru dari luar agar tidak mengalami kekurangan darah.

“Jadi thalasemia itu adalah penyakit dimana usia sel darah merahnya itu lebih pendek daripada umur sel darah merah orang normal. Kemudian dia mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah,” kata Dante, dikutip Senin (8/6/2026).

2. Penyakit Genetik

Selain itu, Dante juga mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan dan belum banyak diketahui orang-orang. Thalasemia sendiri ternyata merupakan salah satu penyakit genetik dan bisa muncul dari keturunan atau riwayat orang tua.

Jika orang tua membawa sifat (carier) thalasemia, bisa jadi anak yang dilahirkan juga mengidap thalasemia. Karena itu, orang tua perlu waspada.

“Thalasemia ini adalah penyakit genetik. Kalau orang tuanya membawa sifat thalasemia atau carier thalasemia, ibunya membawa sifat thalasemia minor, kawin dengan bapaknya yang memiliki thalasemia minor, anaknya itu bisa menjadi thalasemia mayor,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/10/481/2591741/penderita-thalassemia-rawan-kelebihan-zat-besi-ini-penyebab-utamanya-eB8BHHhwG0.jpg
Penderita Thalassemia Rawan Kelebihan Zat Besi, Ini Penyebab Utamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/16/612/2487385/pasangan-ini-gagal-nikah-gara-gara-thalasemia-kisahnya-bikin-haru-UA8lttzN6V.jpg
Pasangan Ini Gagal Nikah Gara-Gara Thalasemia, Kisahnya Bikin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/01/481/2418463/thalasemia-belum-ada-obatnya-kenali-gejala-dan-cara-deteksi-dini-WpYyAIlSgJ.jpg
Thalasemia Belum Ada Obatnya, Kenali Gejala dan Cara Deteksi Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/31/481/2418095/11-ribu-orang-alami-thalasemia-kenali-gejalanya-sejak-dini-xGMkbxv7DQ.jpg
11 Ribu Orang Alami Thalasemia, Kenali Gejalanya Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/31/481/2418054/terdampak-pandemi-covid-19-stok-darah-untuk-pasien-thalasemia-makin-berkurang-i53htG0PCo.jpg
Terdampak Pandemi Covid-19, Stok Darah untuk Pasien Thalasemia Makin Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/31/481/2418027/benarkah-pasien-thalasemia-dilarang-makan-daging-sapi-nJulEmRs5r.jpg
Benarkah Pasien Thalasemia Dilarang Makan Daging Sapi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement