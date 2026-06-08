Mengenal Thalasemia, Penyakit Genetik yang Bisa Diturunkan dari Orang Tua

THALASEMIA masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa penyakit ini merupakan kelainan genetik yang dapat diturunkan dari orangtua kepada anak.

Karena bersifat herediter, upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan skrining kesehatan menjadi langkah penting. Hal ini perlu dilakukan untuk menekan angka kasus thalasemia di masa mendatang.

1. Mengenal Thalasemia

Mungkin sebagian besar orang sudah tidak asing lagi dengan penyakit bernama thalasemia. Namun, tahukah kamu bahwasanya thalasemia bisa muncul akibat bawaan dari orang tua?

Dante dalam unggahan di akun Instagramnya mengatakan, thalasemia merupakan satu kondisi dimana sel darah merah dalam tubuh seseorang cenderung memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan dengan orang normal pada umumnya.

Hal tersebut bisa menyebabkan penderitanya mengalami penyakit kekurangan darah atau biasa disebut anemia. Sehingga, penderita thalasemia seringkali membutuhkan pasokan darah baru dari luar agar tidak mengalami kekurangan darah.

“Jadi thalasemia itu adalah penyakit dimana usia sel darah merahnya itu lebih pendek daripada umur sel darah merah orang normal. Kemudian dia mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah,” kata Dante, dikutip Senin (8/6/2026).

2. Penyakit Genetik

Selain itu, Dante juga mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan dan belum banyak diketahui orang-orang. Thalasemia sendiri ternyata merupakan salah satu penyakit genetik dan bisa muncul dari keturunan atau riwayat orang tua.

Jika orang tua membawa sifat (carier) thalasemia, bisa jadi anak yang dilahirkan juga mengidap thalasemia. Karena itu, orang tua perlu waspada.

“Thalasemia ini adalah penyakit genetik. Kalau orang tuanya membawa sifat thalasemia atau carier thalasemia, ibunya membawa sifat thalasemia minor, kawin dengan bapaknya yang memiliki thalasemia minor, anaknya itu bisa menjadi thalasemia mayor,” jelas dia.