Penyebab Sarung Tangan Plastik Sebaiknya Tidak Dipakai untuk Makanan Panas dan Berminyak

PENYEBAB sarung tangan plastik sebaiknya tidak dipakai untuk makanan panas dan berminyak menarik diulas. Sebab kini, memakai sarung tangan plastik saat menyantap hidangan menggunakan tangan tengah tren.

Jika pernah melakukannya, sebaiknya kamu hati-hati. Akan lebih baik jika tetap cuci tangan saja sebelum makan.

1. Waspada Penggunaan Sarung Tangan Plastik saat Makan

Influencer sekaligus Praktisi Bisnis Lingkungan, Saprian atau akrab disapa Bang Sap dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya dengan mengatakan bahwa sarung tangan plastik yang biasa digunakan untuk makan berasal dari bahan Polietilen (PE). Bahan itu masuk ke HDPE (High-Density Polyethylene) dan LDPE (Low-Density Polyethylene).

Bahan tersebut memiliki sifat berpindah yang cepat jika terkena panas dan berminyak dari makanan. Dengan begitu, besar kemungkinan kandungan senyawa kimia dari plastik tersebut berpindah ke makanan yang dikonsumsi.

“Sarung tangan plastik yang sering dipakai untuk makan biasanya berbahan politilen atau PE termasuk HDPE dan LDPE. Jika bahan ini kontak langsung dengan makanan yang panas dan berminyak, senyawa kimia dari bahan plastik lebih mudah berpindah ke makanan,” kata Bang Sap, dikutip Minggu (7/6/2026).

Hal itu dikarenakan senyawa adiktif plastik yang bersifat lipofilik atau mudah terserap dengan minyak dan lemak dibandingkan air. Akhirnya, saat kandungan dari plastik tersebut berpindah ke makanan dan dikonsumsi oleh manusia, maka kandungan itu juga sudah tentu akan masuk ke dalam tubuh manusia.

“Nah, masalahnya kita malah sering pakai sarung tangan plastik untuk menu-menu makanan yang kayak gitu,” ucap dia.