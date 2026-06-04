Rekomendasi Kado untuk Guru saat Perpisahan Kelas Anak

JAKARTA - Sebentar lagi momen perpisahan sekolah anak tiba. Selain menjadi waktu untuk mengenang kebersamaan selama satu tahun ajaran, perpisahan juga sering dimanfaatkan untuk mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mendampingi proses belajar anak.

Memilih kado sebenarnya tidak harus mahal. Yang terpenting adalah hadiah tersebut bermanfaat dan memiliki nilai sentimental yang dapat membuat guru merasa dihargai.

Ada hadiah yang berguna untuk menunjang aktivitas mengajar, ada pula yang lebih personal dan berkesan. Berikut beberapa rekomendasi kado untuk guru saat perpisahan kelas anak.

Kado untuk Guru yang Berkesan

Sebelum memilih hadiah, penting untuk mempertimbangkan karakter dan kebutuhan guru. Ada guru yang menyukai barang-barang fungsional, sementara yang lain lebih menghargai hadiah yang memiliki sentuhan personal.

Berikut beberapa ide kado yang bisa menjadi inspirasi.

1. Hijab atau Dasi