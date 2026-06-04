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Lakukan Ini Setelah Hubungan Intim Supaya Cepat Hamil

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |02:11 WIB
Lakukan Ini Setelah Hubungan Intim Supaya Cepat Hamil
Lakukan Ini Setelah Hubungan Intim Supaya Cepat Hamil (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Banyak pasangan yang sedang menjalani program kehamilan mencari berbagai cara untuk meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah ada hal tertentu yang perlu dilakukan setelah berhubungan intim agar peluang hamil menjadi lebih besar.

Meski belum ada metode yang dapat menjamin kehamilan, beberapa kebiasaan setelah berhubungan intim dipercaya dapat membantu sperma memiliki kesempatan lebih baik untuk mencapai sel telur. Namun, para ahli menegaskan bahwa faktor terpenting tetaplah hubungan intim yang dilakukan secara rutin pada masa subur.

Lakukan Ini Setelah Hubungan Intim Supaya Cepat Hamil

1. Berbaring Sejenak Setelah Berhubungan Intim

Salah satu saran yang paling sering diberikan adalah berbaring selama 20-30 menit setelah berhubungan intim. Posisi ini dipercaya membantu sperma tetap berada di dalam saluran reproduksi wanita lebih lama.

Sebagian wanita memilih berbaring telentang dengan pinggul sedikit ditinggikan menggunakan bantal kecil. Tujuannya agar sperma terkumpul di sekitar leher rahim sehingga lebih mudah bergerak menuju rahim dan tuba falopi.

      
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