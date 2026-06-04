Posisi Hubungan Intim yang Bikin Cepat Hamil

JAKARTA - Banyak pasangan yang sedang menjalani program kehamilan mencari berbagai cara untuk meningkatkan peluang memiliki momongan, termasuk memilih posisi hubungan intim yang dianggap dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pembuahan.

Namun, para ahli menegaskan bahwa keberhasilan kehamilan tidak semata-mata ditentukan oleh posisi saat berhubungan intim. Faktor yang jauh lebih penting adalah frekuensi hubungan seksual, waktu yang tepat saat masa subur, serta kondisi kesehatan reproduksi kedua pasangan.

Secara umum, perempuan dapat hamil melalui berbagai posisi hubungan intim. Yang terpenting adalah sperma dapat mencapai sel telur dan proses pembuahan berlangsung dengan baik.

Benarkah Posisi Misionaris Paling Efektif?

Posisi misionaris, yaitu saat perempuan berbaring telentang dan pasangan berada di atas, sering disebut sebagai posisi terbaik untuk program hamil. Banyak orang percaya bahwa gravitasi membantu sperma bergerak menuju rahim sehingga peluang pembuahan menjadi lebih besar.

Meski demikian, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa posisi ini secara signifikan meningkatkan peluang kehamilan dibandingkan posisi lainnya. Selain itu, kondisi anatomi setiap perempuan berbeda-beda. Misalnya, sebagian perempuan memiliki rahim yang mengarah ke belakang (retroverted uterus), sehingga posisi seksual tidak banyak memengaruhi perjalanan sperma menuju sel telur.

Posisi Penetrasi dari Belakang

Beberapa ahli menyebut posisi penetrasi dari belakang (rear-entry) berpotensi memberikan keuntungan kecil karena memungkinkan penetrasi yang lebih dalam. Dengan demikian, sperma dapat ditempatkan lebih dekat ke leher rahim.

Sebagian pasangan juga memilih beristirahat sejenak setelah berhubungan intim dengan posisi berbaring agar merasa lebih nyaman. Namun, tidak ada bukti kuat bahwa posisi tersebut secara langsung meningkatkan angka keberhasilan kehamilan.