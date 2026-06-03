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Perempuan Indonesia yang Masuk 30 Under 30 Forbes Asia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |16:05 WIB
Perempuan Indonesia yang Masuk 30 Under 30 Forbes Asia 2026
Tiara Andini masuk 30 Under 30 Forbes Asia 2026. (Foto: Instagram/@tiaraandini)
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FORBES kembali merilis daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Dalam daftar itu, tercantum anak-anak muda berpengaruh dari berbagai sektor di kawasan Asia-Pasifik.

Tahun ini, sejumlah nama asal Indonesia berhasil masuk daftar tersebut berkat pencapaian dan kontribusi mereka di bidang hiburan, industri kreatif, serta media sosial. Ada tiga perempuan Indonesia yang mencuri perhatian. Siapa saja mereka?

1. Tiara Andini

Tiara Andini

Salah satu perempuan Indonesia yang masuk 30 Under 30 Forbes Asia adalah Tiara Andini. Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol ini masuk kategori Entertainment & Sports.

Forbes menyoroti perjalanan karier Tiara yang menjadi salah satu solois muda paling populer di Indonesia saat ini. Tiara memang sudah merilis banyak lagu dan meraih berbagai penghargaan musik bergengsi. Popularitasnya yang terus berkembang di platform streaming musik dan media sosial turut menjadi faktor yang mengantarkan namanya masuk Forbes 30 Under 30 Asia 2026.

 

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