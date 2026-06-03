Setting Spray vs Setting Powder, Mana yang Lebih Ampuh Bikin Makeup Tahan Lama dan Tak Geser?

SALAH satu tantangan terbesar saat memakai makeup adalah membuat riasan tetap rapi dan tahan lama sepanjang hari. Untuk mengatasinya, banyak orang mengandalkan setting spray atau setting powder sebagai langkah akhir dalam rutinitas makeup.

Namun, masih banyak yang bingung mengenai perbedaan keduanya. Lantas, mana yang lebih efektif untuk mencegah makeup geser?

Padahal, setting spray dan setting powder memiliki fungsi yang berbeda meski sama-sama bertujuan mengunci riasan agar lebih awet. Berikut Okezone ulas mendalam soal perbedaan setting spray dan setting powder.

1. Apa Itu Setting Powder?

Dilansir dari Makeup.com, setting powder merupakan produk berbentuk bubuk yang digunakan setelah foundation dan concealer untuk membantu mengunci makeup. Produk ini bekerja dengan menyerap minyak berlebih pada wajah sehingga hasil riasan terlihat lebih matte dan tahan lama.

Setting powder sangat cocok digunakan oleh pemilik kulit berminyak atau kombinasi karena dapat membantu mengurangi kilap di area wajah tertentu, terutama zona T. Selain itu, produk ini juga dapat membantu mengurangi risiko foundation dan concealer mudah berpindah atau creasing.

2. Apa Itu Setting Spray?

Sementara itu, setting spray adalah produk berbentuk cair yang disemprotkan ke seluruh wajah setelah makeup selesai. Fungsinya adalah menyatukan seluruh lapisan makeup sehingga terlihat lebih natural dan tidak tampak terlalu powdery.

Selain membantu mengunci riasan, setting spray juga dapat memberikan efek akhir tertentu, seperti dewy atau matte, tergantung jenis produk yang digunakan. Banyak orang memilih setting spray untuk membuat makeup tetap segar dan tahan lama, terutama saat beraktivitas seharian.