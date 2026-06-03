Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Setting Spray vs Setting Powder, Mana yang Lebih Ampuh Bikin Makeup Tahan Lama dan Tak Geser?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |08:05 WIB
Setting Spray vs Setting Powder, Mana yang Lebih Ampuh Bikin Makeup Tahan Lama dan Tak Geser?
Setting spray vs setting powder. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu tantangan terbesar saat memakai makeup adalah membuat riasan tetap rapi dan tahan lama sepanjang hari. Untuk mengatasinya, banyak orang mengandalkan setting spray atau setting powder sebagai langkah akhir dalam rutinitas makeup.

Namun, masih banyak yang bingung mengenai perbedaan keduanya. Lantas, mana yang lebih efektif untuk mencegah makeup geser?

Padahal, setting spray dan setting powder memiliki fungsi yang berbeda meski sama-sama bertujuan mengunci riasan agar lebih awet. Berikut Okezone ulas mendalam soal perbedaan setting spray dan setting powder.

1. Apa Itu Setting Powder?

Cara Tepat Menggunakan Setting Spray biar Make-Up Tahan Lama

Dilansir dari Makeup.com, setting powder merupakan produk berbentuk bubuk yang digunakan setelah foundation dan concealer untuk membantu mengunci makeup. Produk ini bekerja dengan menyerap minyak berlebih pada wajah sehingga hasil riasan terlihat lebih matte dan tahan lama.

Setting powder sangat cocok digunakan oleh pemilik kulit berminyak atau kombinasi karena dapat membantu mengurangi kilap di area wajah tertentu, terutama zona T. Selain itu, produk ini juga dapat membantu mengurangi risiko foundation dan concealer mudah berpindah atau creasing.

2. Apa Itu Setting Spray?

Sementara itu, setting spray adalah produk berbentuk cair yang disemprotkan ke seluruh wajah setelah makeup selesai. Fungsinya adalah menyatukan seluruh lapisan makeup sehingga terlihat lebih natural dan tidak tampak terlalu powdery.

Selain membantu mengunci riasan, setting spray juga dapat memberikan efek akhir tertentu, seperti dewy atau matte, tergantung jenis produk yang digunakan. Banyak orang memilih setting spray untuk membuat makeup tetap segar dan tahan lama, terutama saat beraktivitas seharian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/611/3218000/alat_makeup-kVar_large.jpg
Jangan Tunggu Rusak! Ini Waktu Tepat Mengganti Alat Makeup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151460/bedak-zfRH_large.jpg
5 Cara agar Bedak Tidak Luntur Kena Keringat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/611/3060602/makeup-AMyr_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Jadi Kering, Begini 7 Tips Makeup Mengakalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/611/3045493/olahraga-CGQq_large.jpg
Boleh Gak Sih Pakai Makeup saat Olahraga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/611/3022949/hindari-pakai-eyelashes-saat-makeup-pengantin-kenapa-mqpyvFc1We.jpg
Hindari Pakai Eyelashes saat Makeup Pengantin, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/611/3009734/tips-mendapatkan-espresso-look-yang-sedang-tren-YsjCKA5CO4.jpg
Tips Mendapatkan Espresso Look yang Sedang Tren
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement