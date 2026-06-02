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Benarkah Gym dan Angkat Beban Tingkatkan Gairah Seksual Pria?

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |02:10 WIB
Benarkah Gym dan Angkat Beban Tingkatkan Gairah Seksual Pria?
Benarkah Gym dan Angkat Beban Tingkatkan Gairah Seksual Pria? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Selain bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh, olahraga juga diketahui berperan dalam mendukung kesehatan seksual pria. Namun, menurut Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, tidak semua jenis olahraga memberikan efek yang sama terhadap peningkatan hormon testosteron.

Dalam sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, dr. Jefry menjelaskan bahwa olahraga aerobik seperti lari, berenang, atau senam memang baik untuk kesehatan jantung dan kebugaran secara umum. Meski begitu, jenis olahraga tersebut dinilai belum cukup untuk mengoptimalkan fungsi seksual pria jika dilakukan tanpa latihan kekuatan.

“Sebetulnya olahraga aerobik saja atau yang memacu jantung seperti lari, berenang, atau senam tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi ereksi,” kata dr. Jefry.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan hormon testosteron akan lebih optimal apabila olahraga aerobik dikombinasikan dengan latihan kekuatan atau strength training. Bentuk latihan ini bisa dilakukan di pusat kebugaran maupun dengan memanfaatkan berat badan sendiri sebagai beban latihan.

“Boleh kita misalnya menggunakan alat bantu seperti barbell atau latihan di gym, hingga menggunakan tumpuan tubuh kita seperti push-up, sit-up, dan gerakan-gerakan lainnya,” tutur dia.

Olahraga untuk Pria

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